Ярославль, 12 сентября 2022, 00:59 — REGNUM «Единая Россия» выиграла все муниципальные выборы в Ярославской области. Об этом сообщил заместитель председателя Ярославской облдумы Антон Капралов.
Наиболее важными были выборы депутатов муниципалитета Ярославля. В нём «Единая Россия» упрочила своё положение. В предыдущем составе муниципалитета партия имела 30 мандатов, в новом будет 33-34.
Всего в представительный орган областного центра по предварительным данным помимо «Единой России» проходят «Справедливая Россия За Правду» (1 депутат), ЛДПР (1 депутат), КПРФ (1 депутат) и «Новые Люди» (1 депутат). Наибольшие потери понесли коммунисты — у них в предыдущем созыве было 4 депутата.
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