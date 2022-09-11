Катовице, Польша, 12 сентября, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Мужская сборная Италии стала победителем чемпионата мира по волейболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Польши со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Волейбол

Самыми результативными в составе победителей стали Даниеле Лавия (19) и Алессандро Микьелетто (14). У поляков отличились Александр Сливка (12) и Камиль Семенюк (11).

В матче за третье место сборная Бразилии одержала победу над командой Словении со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Итальянские волейболисты в четвёртый раз в истории выиграли чемпионат мира, ранее они становились победителями в 1990, 1994, 1998 годах. Предыдущие два турнира выиграла сборная Польши (2014, 2018).

Напомним, чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России, но был перенесён. В итоге турнир проходил с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.