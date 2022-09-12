Стокгольм, 12 сентября 2022, 00:54 — REGNUM Лидер «Либералов» Йохан Персон произнес в партийном штабе победную речь — либералы преодолели барьер в 4% для попадания в риксдаг Швеции, а правая оппозиция пока опережает партии, поддерживающие правительство. Об этом передает телеканал SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se
«Какая предвыборная кампания! Мы сделали это, мы снова дали о себе знать! Сегодня мы пока не знаем, каковы будут результаты выборов, осталось подсчитать много голосов […] Я видел всех вас, я видел, как вы сражались — улица за улицей, квартал за кварталом. Я видел, как вы боролись. Это очень согревает мое сердце», — сказал Персон, а затем благодарил всех волонтеров.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов продолжается.

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