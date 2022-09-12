Стокгольм, 12 сентября 2022, 00:54 — REGNUM Лидер «Либералов» Йохан Персон произнес в партийном штабе победную речь — либералы преодолели барьер в 4% для попадания в риксдаг Швеции, а правая оппозиция пока опережает партии, поддерживающие правительство. Об этом передает телеканал SVT.
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