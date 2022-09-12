Стокгольм, , 00:54 — REGNUM Лидер «Либералов» Йохан Персон произнес в партийном штабе победную речь — либералы преодолели барьер в 4% для попадания в риксдаг Швеции, а правая оппозиция пока опережает партии, поддерживающие правительство. Об этом передает телеканал SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

«Какая предвыборная кампания! Мы сделали это, мы снова дали о себе знать! Сегодня мы пока не знаем, каковы будут результаты выборов, осталось подсчитать много голосов […] Я видел всех вас, я видел, как вы сражались — улица за улицей, квартал за кварталом. Я видел, как вы боролись. Это очень согревает мое сердце», — сказал Персон, а затем благодарил всех волонтеров.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов продолжается.

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