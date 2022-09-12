Стокгольм, , 00:46 — REGNUM Правая правительственная альтернатива опережает четыре правящие партии. Об этом сообщает новостной портал Omni со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 00:20 (мск), социал-демократы по-прежнему остаются крупнейшей партией Швеции с 30,4%, опережая Шведских демократов с 20,7% и Умеренных с 19%. Голоса были подсчитаны в боле чем 5000 из 6578 избирательных округов.

Правая оппозиция набирает 49,7% против 48,8% у партий, поддерживающих нынешнее правительство Социал-демократов.

В пересчете на мандаты в риксдаг это означает, что лидер оппозиции Ульф Кристерссон набирает 175 мандатов в парламенте, а правящая Магдалена Андерссон — 174.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов все еще продолжается.

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