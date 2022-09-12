Киев, , 00:30 — REGNUM Электроэнергия отключена полностью или частично в пяти регионах б. УССР. Об этом сообщил 11 сентября Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Зеленский подтвердил, что были полностью обесточены Харьковская и оккупированная Киевом часть Донецкой Народной Республики. Частичные проблемы с электроснабжением, скачки напряжения в электросети, наблюдаются в Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях.

При этом местные администрации сообщили о восстановлении энергоснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Также в киевских СМИ появилась информация об остановке метро в Харькове и о пожаре на Харьковской ТЭЦ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский заявил о своей неготовности к переговорам с Москвой.

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