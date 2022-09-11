Ижевск, 12 сентября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. На выборах главы Удмуртии по итогам обработки 58,14% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует действующий руководитель региона Александр Бречалов с результатом 62,95%. Об этом свидетельствуют данные информационного портала ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набирает 20,26%, главу фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимура Ягафарова поддержали 10,57% избирателей, депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» набирает 3,47% голосов от общего числа пришедших на участки избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 4,22% протоколов на выборах депутатов госсовета Удмуртии седьмого созыва за партию «Единая Россия» проголосовали 47,18% избирателей, ЛДПР — 16,02% голосов, КПРФ — 15,07%, «Новые люди» — 6,14%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,63%, Партия пенсионеров — 4,44%, «Зеленая альтернатива» — 1,86% и партия «Родина» — 0,6%.