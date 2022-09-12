Стокгольм, 12 сентября 2022, 00:35 — REGNUM Процесс подсчета голосов на выборах в риксдаг Швеции до сих пор продолжается. Об этом сообщил телеканал SVT.
Однако она считает, что непонятно, что могут сказать партийные лидеры, когда ситуация, при которой на момент публикации данной новости у Кристерссона всего на один мандат больше, такая неопределенная.
Редакция обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 70% голосов. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.
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