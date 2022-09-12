Стокгольм, , 00:35 — REGNUM Процесс подсчета голосов на выборах в риксдаг Швеции до сих пор продолжается. Об этом сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

«Они не решаться на это до тех пор, пока мы не получим более четкий результат», — отмечает политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Однако она считает, что непонятно, что могут сказать партийные лидеры, когда ситуация, при которой на момент публикации данной новости у Кристерссона всего на один мандат больше, такая неопределенная.

«Магдалена Андерссон уверена, что независимо от того, наберет ли ее блок больше голосов, чем другой, что она будет продолжать управлять страной», — добавила Марморштейн.

Редакция обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 70% голосов. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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