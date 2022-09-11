Стокгольм, 12 сентября, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Процесс подсчета голосов на выборах в риксдаг Швеции до сих пор продолжается. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Они не решатся на это до тех пор, пока мы не получим более четкий результат», — отмечает политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Однако она считает, что непонятно, что могут сказать партийные лидеры, когда ситуация, при которой на момент публикации данной новости у Кристерссона всего на один мандат больше, такая неопределенная.

«Магдалена Андерссон уверена, что независимо от того, наберет ли ее блок больше голосов, чем другой, она будет продолжать управлять страной», — добавила Марморштейн.

Редакция обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 70% голосов. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.