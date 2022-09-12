Архангельск, , 00:28 — REGNUM В Архангельской области явка избирателей на участки составила 13,8%. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольшая явка зафиксирована в Мирном (22%) и Северодвинске (17%). Жалоб относительно голосования, а также замечаний по деятельности участковых избирательных комиссий в избирком не поступало.

Напомним, в Архангельской области состоялись выборы в представительные органы состоятся на территории 12 муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова заявила об отмене итогов голосования на 20 участках.