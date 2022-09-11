В Архангельской области явка на выборах не превысила 14%
Архангельск, 12 сентября, 2022, 00:28 — ИА Регнум. В Архангельской области явка избирателей на участки составила 13,8%. Об этом сообщает облизбирком.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
Наибольшая явка зафиксирована в Мирном (22%) и Северодвинске (17%). Жалоб относительно голосования, а также замечаний по деятельности участковых избирательных комиссий в избирком не поступало.
Напомним, в Архангельской области состоялись выборы в представительные органы на территории 12 муниципальных образований.
Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова заявила об отмене итогов голосования на 20 участках.