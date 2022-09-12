Дамаск, , 00:24 — REGNUM Три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии совершили террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 сентября сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб», — сказал Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября ударом ВКС России было уничтожено более 120 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).