Стокгольм, , 00:20 — REGNUM 12 сентября в 00:04 (по московскому времени) в Швеции были обработаны 70% голосов на выборах в риксдаг. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Социал-демократы набирают 30,3%. На втором месте оказались Шведские демократы — 20,7%. Тройку лидеров замыкают Умеренные, набирая 19%.

Левые получают 6,8%, Центристы — 6,7%, Христианские демократы — 5,4% и Зеленые — 5%. Либералы набирают 4,6%.

За другие партии проголосовали 1,5% избирателей.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 70% голосов. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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