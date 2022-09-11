Йошкар-Ола, 12 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. На выборах главы Марий Эл по итогам обработки 66,6% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует врио главы республики самовыдвиженец Юрий Зайцев с результатом 81,09% голосов. Об этом свидетельствуют данные информационного портала ЦИК России.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев от ЛДПР набирает 9,71% голосов, советника председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Наталию Глущенко поддержали 7,49% от общего числа внесенных в списки избирателей, председатель кооперативного участка «Йошкар-Ола-1» Валентина Злобина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрала 2,68% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 18:00 в выборах главы республики приняли участие 25,76% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования. За два часа до закрытия участков в Йошкар-Оле проголосовали от 18,62% до 20,66% граждан, в Волжске — 20,89%, в Козьмодемьянске — 25,72%. При этом в районах региона явка превышает 44%.

Читайте также: В Марий Эл за два часа до завершения выборов явка составила 25,76%