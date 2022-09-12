Стокгольм, , 00:19 — REGNUM Центральная избирательная комиссия трижды фиксировала DoS-атака на ресурс val. se. Об этом в ночь на 12 сентября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Одна хакерская атака была зарегистрирована 10 сентября и две — 11 числа. Об этом корреспонденту SVT Nyheter рассказала Анна Нюквист, глава Центральной избирательной комиссии Швеции.

«Последняя из низ еще продолжается. Мы пока не можем оценить, насколько пострадали пользователи», — заявила Нюквист.

По данным Шведской избирательной комиссии, это не повлияет на подсчет голосов, поскольку все голоса подсчитываются вручную.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов до сих пор продолжается.

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