Стокгольм, 12 сентября 2022, 00:19 — REGNUM Центральная избирательная комиссия трижды фиксировала DoS-атака на ресурс val. se. Об этом в ночь на 12 сентября сообщил телеканал SVT.
Одна хакерская атака была зарегистрирована 10 сентября и две — 11 числа. Об этом корреспонденту SVT Nyheter рассказала Анна Нюквист, глава Центральной избирательной комиссии Швеции.
По данным Шведской избирательной комиссии, это не повлияет на подсчет голосов, поскольку все голоса подсчитываются вручную.
Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов до сих пор продолжается.
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