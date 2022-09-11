Стокгольм, 12 сентября, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия трижды фиксировала DoS-атака на ресурс val. se. Об этом в ночь на 12 сентября сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

Одна хакерская атака была зарегистрирована 10 сентября и две — 11 числа. Об этом корреспонденту SVT Nyheter рассказала Анна Нюквист, глава Центральной избирательной комиссии Швеции.

«Последняя из них ещё продолжается. Мы пока не можем оценить, насколько пострадали пользователи», — заявила Нюквист.

По данным Шведской избирательной комиссии, это не повлияет на подсчет голосов, поскольку все голоса подсчитываются вручную.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов до сих пор продолжается.