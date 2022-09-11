Прага, 12 сентября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан в условиях энергетического кризиса и дороговизны ресурсов заявил о проведении круглого стола по решению данной проблемы. Ожидается участие членов правительства, депутатов, представителей профсоюза, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Чешский президент сообщил радиостанции «Частота-1» в программе «Президентский пресс-клуб», что в сентябре после выборов организует круглый стол по энергетике по просьбе главы Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозефа Стржедула. Для участия будут приглашены чиновники, парламентарии, работодатели, представители профсоюзов, эксперты в энергетике.

Земан заявил, что действовать нужно оперативно, не исключив возможность объявления профсоюзами всеобщей забастовки в Чехии.

Напомним, что 23–24 сентября в Чехии состоятся выборы в Сенат парламента Чехии.

The Economist ранее написал, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года истекает второй пятилетний срок полномочий Милоша Земана на посту президента Чехии. Он ожидает, что к этому времени посольство Чехии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим.

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