Киров, , 23:56 — REGNUM По итогам обработки 58,56% протоколов участковых избирательных комиссий врио главы Кировской области Александр Соколов от «Единой России» лидирует на выборах губернатора региона с результатом 73,67% голосов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Депутат кировского Заксобрания Сергей Мамаев от КПРФ набирает 12,83%, депутат Заксобрания Кировской области Владимир Понарьев набирает 5,45%, коммерческого директора ООО «Резерв» Федора Лугинина от партии «Родина» поддержали 4,41% избирателей, за депутата Тульской облдумы Юрия Моисеева от «Коммунистов России» проголосовали 1,54% от общего числа пришедших на участки избирателей.

ИА REGNUM напоминает, итоговая явка составила 35,85% от общего числа внесенных в списки избирателей.