Стокгольм, 12 сентября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В эти минуты между властью и оппозицией в Швеции наблюдается состояние «мертвой схватки». Однако в 23:45 по московскому времени правая правительственная альтернатива (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) обогнала четыре правящие партии (Социал-демократы, Зеленые, Левые и Центристы). Об этом 11 сентября сообщает новостной портал Omni со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Так, Социал-демократы по-прежнему остаются крупнейшей партией Швеции с 30,3%, опережая Шведских демократов с 20,7% и Умеренных с 18,7%.

По состоянию на 23:45 по московскому времени правая оппозиция набирает 49,3% против 49,1% у партий, поддерживающих нынешнее правительство Социал-демократов.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости процесс обработки голосов продолжается. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.