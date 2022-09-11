Мехико, 11 сентября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В резльтате ДТП с автобусом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики погибли 20 человек. Об этом сообщают 11 сентября местные СМИ со ссылкой на управление общественной безопасности штата Идальго.

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Авария произошла рано утором 10 сентября на шоссе, ведущем из Виктории в Монтеррей, возле муниципалитета Идальго.

По предварительным данным, одна из цистерн с растворителем оторвалась от прицепа и столкнулась с туристическим автобусом, следовавшим в Монтеррей, штат Нуэво.

После столкновения произошло возгорание автобуса, водитель грузовика с цистернами попытался скрыться с места ДТП, но был задержан местными жителями. В результате ДТП автобус был полностью уничтожен огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате ДТП с автобусом и цистерной в Мексике.