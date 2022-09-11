Глава ДНР о ситуации в районе Красного Лимана: «Есть определенные успехи»
Донецк, 11 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Наступление ВСУ у населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось остановить. Об этом 11 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин, видеообращение которого обнародовано в Telegram-канале.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Денис Пушилин
«По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника (ВСУ), — сказал Пушилин. — … Есть определенные успехи у наших ребят».
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Союзные войска остановили наступление ВСУ в населённом пункте Красный Лиман.