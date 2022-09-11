Стокгольм, , 23:52 — REGNUM В штабе Социал-демократов наблюдается если не ликование, то приподнятое настроение. На это есть причина — предварительный подсчет голосов показывает, что они пока удерживают власть в риксдаге Швеции, а значит — и в Русенбаде. Об этом 11 сентября сообщил телеканал SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«Я чрезвычайно горжусь предвыборной кампанией, которую мы провели. Мы ходили по домам и встретились с таким большим количеством избирателей. Мы представили политику, которая продвинет Швецию вперед», — заявил журналистам министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар.

Его также спросили, что он думает о длинных очередях на многих избирательных участках в Швеции.

«Это в принципе хорошо, это даже очень хорошо, что больше людей хотят участвовать в жизни нашей демократии», — ответил один из высокопоставленных социал-демократов.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработан 31% бюллетеней. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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