Прага, 11 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил 11 сентября радиостанции «Частота-1», что страна не может стать инициатором проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

В программе «Президентский пресс-клуб», отвечая на вопрос об инициативе организации переговоров между Россией и киевским режимом, Милош Земан заявил, что Чехия не может взять на себя эту роль из-за оказания активной помощи киевскому режиму.

Чешский президент высказал мнение, что «можно размышлять» о Китае, Израиле и Турции и «некоторых других странах», которые не будут обеими сторонами считаться как заинтересованными.

Напомним, что Чехия исполняет обязанности государства — председателя Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский заявил CNN, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял, что РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но чем дольше затягивается вопрос переговоров, тем больше усложняется ситуация.