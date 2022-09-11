Стокгольм, , 23:50 — REGNUM Похоже, что социологи проделали качественную работу и за несколько дней до дня голосования на выборах в риксдаг Швеции смогли предсказать один из главных итогов — Шведские демократы, скорее всего, сместят Умеренных и станут второй крупнейшей партией в стране после Социал-демократов. Об этом 11 сентября в студии телеканала SVT рассказал Матс Кнутсон.

Матс Кнутсон, журналист агенства SVT Цитата из видео на svtplay.se

«Даже если умеренные смогут отобрать пару процентов у шведских демократов, все указывает на то, что под конец этого вечера Шведские демократы получат больше процентов, чем Умеренные», — сказал Кнутсон.

К чему же готовиться другим партиям в эти минуты?

«То, что у нас осталось [неподсчитанными] несколько столичных округов, означает, что можно ожидать некоторого усиления Либералов, возможно, Зеленых», — отметил журналист.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработан 31% бюллетеней. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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