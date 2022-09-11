Стокгольм, , 23:48 — REGNUM 11 сентября в 23:25 (по московскому времени) в Швеции был обработан 31% бюллетеней на выборах в риксдаг. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Так, Социал-демократы набирают 30,2%. На втором месте оказались Шведские демократы — 20,6%. Тройку лидеров замыкают Умеренные, набирая 18,2%.

Левые получают 7,4%, Центристы — 6,8%, Христианские демократы и Зеленые — по 5,3%. Либералы набирают 4,5%.

За другие партии проголосовали 1,7% избирателей.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработан 31% бюллетеней. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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