Тверь, , 23:25 — REGNUM Почти 51% протоколов участковых избирательных комиссий обработано при подсчёте результатов на выборах депутатов городской думы Твери. Таковы данные ЦИК на 23:15 11 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, из 24 мест 23 получит «Единая Россия», одно место — ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в день голосования на муниципальных выборах составила 17,05%, в Твери проголосовали 12,43%. Напомним, городская дума Твери состоит из 33 депутатов, выборы проходят по смешанной системе.