Тверь, 11 сентября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Почти 51% протоколов участковых избирательных комиссий обработано при подсчёте результатов на выборах депутатов городской думы Твери. Таковы данные ЦИК на 23:15 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По предварительным данным, 23 места получит «Единая Россия», одно место — ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в день голосования на муниципальных выборах составила 17,05%, в Твери проголосовали 12,43%. Напомним, городская дума Твери состоит из 25 депутатов, выборы проходят по мажоритарной системе.