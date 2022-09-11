Рязань, , 23:26 — REGNUM На выборах губернатора Рязанской области обработано 69,47% протоколов, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в облизбиркоме.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

По результатам промежуточных итогов Павел Малков («Единая Россия») сохраняет лидерство — за него проголосовали 83,98% избирателей.

Среди других кандидатов голоса распределились следующим образом: Денис Сидоров (КПРФ) — 5,87%, Дмитрий Репников (ЛДПР) — 3,80%, Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2,80% и Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,25%.