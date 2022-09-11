Киев, 11 сентября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир 11 сентября, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отвечая на вопрос иностранного журналиста о переговорах с Россией, Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов их вести, сославшись на то, что не видит желания со стороны РФ. Он назвал пустой бумажкой Минские соглашения, которые игнорировал Киев.

В то же время Зеленский заявил, что речь о договоре может идти после того, как Россия покинет территорию б. УССР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял, что РФ не отказывается от переговоров с Киевом. Он также добавил, что чем дольше затягивается вопрос переговоров, тем сильнее усложняется ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о выборах, заявил, что они продемонстрировали консолидацию граждан вокруг решения президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции.