Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Телеканалы SVT, TV4 и газета Aftonbladet сообщили 11 сентября, что их корреспонденты, находящиеся в настоящее время в штабе партии Умеренных, констатируют, что на лицах партийных функционеров наблюдается подавленное состояние после того, как стали известны первые результаты выборов в риксдаг.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Знаете, три месяца назад многие, наверное, верили в то, что Социал-демократы просто триумфально пройдут маршем. Сейчас мы находимся в ситуации, когда число голосов очень одинаковое», — заявил журналистам партсекретарь Умеренных Гуннар Стрёммер.

«Между двумя блоками невероятно равное распределение голосов, поэтому я думаю, что нам следует дождаться подсчета голосов», — сказал журналистам в свою очередь находящийся в штабе Умеренных бывший министр финансов Швеции Андерс Борг.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что на момент публикации данной новости уже начался подсчет голосов. Обработаны 15% бюллетеней на выборы в риксдаг.