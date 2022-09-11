Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Удержат ли Умеренные пальму первенства в стане правой оппозиции, является одним из главных вопросов на этих выборах в риксдаг Швеции. Однако в комментарии телеканалу SVT партсекретарь Шведских демократов Ричард Йомсхоф заявил, что неважно, станет ли его партия второй по числу мандатов в риксдаге или нет.

Шведские демократы. Логотип

По его словам, правая оппозиция нацелена только на достижение одной цели — смены левого правительства во главе с лидером Социал-демократов.

«Смена правительства важнее, а не то, станем ли мы крупнейшей партией», — заявил Йомсхоф.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что на момент публикации данной новости уже начался подсчет голосов. Обработаны 15% бюллетеней на выборы в риксдаг. По предварительным данным, Шведские демократы все же обходят Умеренных по числу голосов.