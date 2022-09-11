Владимир, 11 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев («Единая Россия») продолжает лидировать на выборах главы региона, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в облизбиркоме.

Duma.gov.ru Александр Авдеев

Обработано 70,98% протоколов УИК. Александр Авдеев набирает 84,06% голосов избирателей.

Расстановка сил среди других кандидатов не изменилась: Антон Сидорко (КПРФ) получает 6,45%, Сергей Корнишов (ЛДПР) — 3,35%, Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,37%, Александр Субботин («Партия роста») — 1,91%.