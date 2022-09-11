Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Более чем через час после того, как избирательные участки в Швеции должны были фактически закрыться, избиратели все еще стояли в очереди, чтобы проголосовать в некоторых районах страны. Об этом 11 сентября сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Вскоре после 10 часов вечера (по московскому времени) редакция SVT в Уппсале (60 км к северу от Стокгольма) сообщила о продолжающихся длинных очередях на избирательных участках.

Анна Нюквист, глава Центральной избирательной комиссии, сообщила ранее вечером телеканалу TV4, что каждый швед, который стоял в очереди до 21:00 часов вечера, сможет проголосовать. Затем она отметила, что избирательные участки могут быть открыты до 23:00 (по московскому времени), то есть стоящие в очередях граждане могут быть спокойны — они смогут проголосовать, а бюллетени будут подсчитаны.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что на момент публикации данной новости уже начался подсчет голосов. Обработаны 15% бюллетеней на выборы в риксдаг.