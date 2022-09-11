11 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области о том, что из-за нацистских обстрелов Запорожской АЭС станцию перевели на дизель-генераторы.

Артур Савин, , 23:45 — REGNUM Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что Запорожскую атомную электростанцию перевели на питание от дизель-генераторов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

По словам чиновника, использование дизель-генераторов — это вынужденная, но временная мера, которую предприняли на фоне непрекращающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков. Чтобы не привести к критической аварии, станцию перевели на электроснабжение от иных источников питания, потому что Киев целенаправленно уничтожает линии электропередачи, питающие ЗАЭС. Процесс питания и электроснабжения крайне важен для правильно функционирования атомной электростанции, ведь АЭС не только производит, но и потребляет электричество. Для нормального функционирования всей инфраструктуры атомного объекта власти и вынуждены предпринимать такие меры.

«Что это, если не аварийная ситуация? Нацисты добились своего — станция вышла из строя. МАГАТЭ, очевидно, всё это неинтересно, тамошние специалисты всё ещё понять не могут, кто ЗАЭС обстреливает», — написал Николай К.

Многие пользователи уверены, что руководство атомной электростанции не стало бы с бухты-барахты включать дизельные генераторы и переводить на них питание станции. Значит, Запорожской АЭС действительно угрожает опасность из-за обстрелов, совершаемых киевским неонацистским режимом.

«При том что киевский режим намеренно выводил из строя линии электропередач, это самое оптимальное решение», — считает Глеб М.

«И правильно сделали. Давно пора было остановить эту станцию, чтобы не создавать большой угрозы населению. Нацики в любом случае бы свои обстрелы не прекратили, а значит, рано или поздно случилась бы ядерная катастрофа», — уверена Лариса С.

Дозиметр радиации Michał Huniewicz

Некоторые комментаторы отмечают, что советское наследие, которое осталось на территории бывшей УССР, включая Запорожскую атомную электростанцию, было запроектировано с гигантским запасом прочности. Даже подвергаясь нацистским обстрелам, станция умудряется работать от резервных источников питания.

«Я так и думал. Генераторы завели. Хорошо что они уцелели. Иначе риски резко возросли бы, так как остывающими реакторами надо управлять и контролировать оборудованием», — отмечает Rotabler S.

Часть людей полагает, что ЗАЭС пора останавливать полностью и вывозить с территории станции все опасные объекты, потому что нацистские войска не прекращают свои попытки устроить катастрофу.

«В дальнейшем следует полностью заглушить станцию, вывезти ядерное топливо и покинуть Запорожскую АЭС. Пусть бандеровцы кизяками топят, на освобождённые территория электроэнергию со своей территории поставлять будет», — указывает Иван С.

«А зима будет большая, только сумерки да снег. Однако придётся перебрасывать энергию в Запорожскую область. Может быть, из Крыма. Не оставлять же наших людей без света и тепла», — отметил Alexander M.

Напомним, 12 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что Запорожскую атомную электростанцию перевели на питание от дизель-генераторов.