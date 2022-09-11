Ярославль, 11 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Председатель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин выигрывает в своём округе и проходит в новый состав муниципалитета. Об этом сам Каширин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

«Подсчитаны голоса на всех УИКах, отрыв от второго места составляет 394 голоса. Дистанционное голосование не повлияет, по нашему округу это около 300 человек. Также на победу идут от нашей партии Вячеслав Вихарев и Виталий Рыбаков, но там ДЭГ ещё может повлиять», — рассказал Анатолий Каширин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также мандат сохранит лидер КПРФ Евгения Овод. В абсолютном большинстве округов выигрывают кандидаты «Единой России».