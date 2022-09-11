Москва, , 23:09 — REGNUM Предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии «Единая Россия», и это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил журналистам заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко.

Голосование Kuvasato.com

«По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», — сказал политик в ходе марафона «Ночь выборов».

Евгений Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса».

По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на [территории бывш. УССР], реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян.

«Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», — подчеркнул Евгений Ревенко.

При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, считает политик.