Москва, 11 сентября 2022, 23:09 — REGNUM Предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии «Единая Россия», и это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил журналистам заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко.
Евгений Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса».
По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на [территории бывш. УССР], реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян.
При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, считает политик.