Курск, , 23:08 — REGNUM Почти 13% бюллетеней обработано при подсчёте результатов голосования на выборах депутатов городского собрания Курской области, сообщается на онлайн-табло ЦИК.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

«Единая Россия» набирает 53,58% голосов, на втором месте ЛДПР — 12,48%, 10,29% получила КПРФ, за «Справедливая Россия — За правду» проголосовали 7,82%, 5,57% получила «Партия пенсионеров», 4,74% — «Новые люди», 2,25% — «Коммунисты России».

Выборы проходили в течение трёх дней, с 9 по 11 сентября. В 20:00 все избирательные участки закрылись.