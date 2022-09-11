Тамбов, 11 сентября 2022, 23:09 — REGNUM Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК России на вечер 11 сентября.
Обработано 31,53% протоколов. Максим Егоров набирает 86,65% голосов избирателей.
Результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Жидков (КПРФ) — 6,24%, Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,57%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,20% и Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 1,43%.