Тамбов, 11 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК России на вечер 11 сентября.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

Обработано 31,53% протоколов. Максим Егоров набирает 86,65% голосов избирателей.

Результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Жидков (КПРФ) — 6,24%, Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,57%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,20% и Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 1,43%.