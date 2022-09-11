Ярославль, , 23:01 — REGNUM Лидер фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод выигрывает выборы и проходит в новый состав муниципалитета по 24 округу. Об этом сама Овод сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Евгения Овод City-yaroslavl.ru

Подсчитаны голоса на всех избирательных участках (без дистанционного голосования) — Овод победила на всех участках всех кандидатов. Впрочем, результаты ДЭГ уже не повлияют на результат — отрыв Овод слишком велик.

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