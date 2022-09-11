Москва, , 23:00 — REGNUM Итоги выборов на Дальнем Востоке в первую очередь говорят нам об очень мощной победе партии «Единая Россия», рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

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«Очень давно «Единая Россия» не набирала так много на Дальнем Востоке. Я думаю, что причины этого состоят в мобилизации общества вокруг «Донбасского консенсуса», вокруг поддержки курса президента РФ и поддержки специальной военной операции. Еще один значимый фактор — это тот эффект, который стал результатом усилий федерального центра, направленных на развитие Дальневосточного региона. Именно синергия этих факторов стала причиной успешного результата партии «Единая Россия» в дальневосточном регионе», — отметил эксперт.

«Кроме того, можно говорить о том, что «донбасский консенсус» повлиял и на показатели ЛДПР, которые, как мы наблюдаем, остались на прежнем уровне. Много говорилось о том, , что ждет ЛДПР после ухода из жизни ее лидера, Владимира Жириновского, но мы видим, что позиции партии остались примерно на том же уровне, что и были. И это я тоже объяснил бы последствиями общеполитической мобилизации», — продолжил представитель ЭИСИ.

«А тот факт, что КПРФ набирает значительно меньше, чем рассчитывали ее лидеры и сторонники перед выборами, говорит нам о том, что КПРФ не смогла дать свою интерпретацию «донбасского консенсуса», и не смогла перестроиться с традиционно оппозиционной риторики, с позиции социального протеста, на траекторию патриотической мобилизации. И для КПРФ это принесло негативные электоральные последствия», — завершил свой комментарий Александр Рудаков.