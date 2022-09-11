Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Похоже, что голоса граждан Швеции, проживающих за границей, еще никогда не были так важны. Особенно в условиях, когда правую и левую правительственную альтернативы в Швеции разделяют считанные десятки тысяч голосов. Об этом сообщил телеканал SVT.

Швеция

Кристиан Сонессон, муниципальный советник от Умеренных в Стаффансторпе, по-прежнему убежден, что смена власти произойдет.

«Пусть сейчас Левые танцуют. Поступят голоса шведов из-за границы, и мы победим на этих выборах», — заявил политик.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что на момент публикации данной новости подсчет голосов еще продолжается. Обработаны лишь 15% бюллетеней на выборы в риксдаг.