В Швеции обработали 15% бюллетеней на выборах в риксдаг
Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. 11 сентября в 22:33 (по московскому времени) в Швеции были обработаны 15% бюллетеней на выборах в риксдаг. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Так, Социал-демократы набирают 30,1%. На втором месте оказались Шведские демократы — 21%. Тройку лидеров замыкают Умеренные, набирая 17,3%.
Левые получают 8%, Центристы — 6,9%, Зеленые — 5,3%, Христианские демократы — 5,4%. Либералы пока преодолевают 4-процентный барьер, набирая 4,2%.
За другие партии проголосовали 1,9% избирателей.
Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 15% бюллетеней. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.