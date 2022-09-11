Стокгольм, 11 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. 11 сентября в 22:33 (по московскому времени) в Швеции были обработаны 15% бюллетеней на выборах в риксдаг. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Так, Социал-демократы набирают 30,1%. На втором месте оказались Шведские демократы — 21%. Тройку лидеров замыкают Умеренные, набирая 17,3%.

Левые получают 8%, Центристы — 6,9%, Зеленые — 5,3%, Христианские демократы — 5,4%. Либералы пока преодолевают 4-процентный барьер, набирая 4,2%.

За другие партии проголосовали 1,9% избирателей.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработано 15% бюллетеней. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.