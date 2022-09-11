Париж, 11 сентября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, который 11 сентября провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, призвал российского коллегу прекратить спецоперацию на территории б. УССР. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Он (президент Франции Эммануэль Макрон) осудил продолжающуюся российскую военную операцию… и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее и начать переговоры», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов.