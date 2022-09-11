Стокгольм, 11 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Согласно данным экзит-полла телеканала SVT, правящие партии в риксдаге Швеции набрали 49,8%, а оппозиция — 49,2 балла. Как заявил 11 сентября журналист Фуад Юсефи, который в настоящее время работает в студии, это означает, что власть и оппозицию в риксдаге разделяют всего 40 тыс. голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Однако в студии находится не только Юсефи. В свою очередь один из проницательных политических журналистов редакции SVTМатс Кнутсон отмечает, что торопиться с выводами не стоит.

По его словам, на выборах в риксдаг Швеции обычно есть около 200 000 голосов шведов, проживающих за границей. Они будут подсчитаны только в начале наступающей недели и будут представлены 14 сентября.

«Если результаты [между оппозицией и властью] так равны, то выборы могут закончиться с любым результатом», — отметил Кнутсон.