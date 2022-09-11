Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Экономика США серьезно пострадает в случае полного прекращения экспорта российской нефти. Об этом сообщает 11 сентября The Washington Post со ссылкой на анализ Белого дома и экономистов.

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Администрация президента США Джо Байдена сосредоточилась на увеличении объема экспорта природного газа в ЕС, однако эксперты не видят простых решений проблемы нехватки топлива в европейских странах. Это все больше тревожит сотрудников Белого дома, обеспокоенных энергетическим кризисом в ЕС, усиливающимся из-за антироссийских санкций.

Ранее 2 сентября министры финансов «Большой семерки» заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть. В ответ Москва пообещала остановить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут данное решение.

«Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь [в США], полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб экономике США», — отмечает Washington Post.

Еще одной проблемой является тот факт, что энергетический кризис «может обострить напряженность в американо-европейском альянсе», а также «омрачить недавние экономические победы администрации» США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Более того, возможное прекращение экспорта российской нефти способно усугубить инфляцию в США. В связи с этим журналисты издания подводят к мысли о том, что введенные Западом антироссийские санкции навряд ли «выдержат действительно тяжелый энергетический кризис». Эксперты уверены, что американские потребители начнут страдать, если мировые цены на нефть взлетят из-за полного прекращения российского экспорта. Ранее администрация Байдена и так попадала под удар на фоне исторического роста цен на бензин в стране.

В качестве альтернативы опрошенные газетой эксперты указали, что экономика США пострадает меньше всего в том случае, «если Россия продолжит продавать нефть на мировых рынках и сократит только экспорт газа в Европу». Это также поможет американским компаниям, добывающим СПГ, снизит мировой спрос, а также сократит инфляцию в Штатах.