Белгород, 11 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. На Харьковской горе в Белгороде восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил 11 сентября в телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По его словам, инцидент произошёл на подстанции «Южная», из-за сбоя без света остались «несколько улиц». Мэр призвал жителей не беспокоиться, подчеркнув, что энергетики прибыли на место.

«Электроснабжение в Белгороде восстановлено», — написал мэр Белгорода Антон Иванов спустя час после первого поста.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее короткое замыкание на подстанции «Южная» произошло в ночь на 8 сентября 2022 года. В результате без света осталась значительная часть города.