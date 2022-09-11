В Рязанской области обработали более 40% протоколов
Рязань, 11 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») продолжает лидировать на выборах главы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября в облизбиркоме.
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Павел Малков
По результатам обработки 41,34% протоколов у Павла Малкова 83,56% голосов избирателей.
Денис Сидоров (КПРФ) набирает 6,06%, Дмитрий Репников (ЛДПР) — 3,96%, Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2,81%, Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,31%.