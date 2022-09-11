Стокгольм, , 22:35 — REGNUM 11 сентября в 22:01 (по московскому времени) в Швеции стали известны первые результаты выборов в риксдаг. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

По состоянию на 22:05 мск был обработан 1% бюллетеней. Так, Социал-демократы набирают 29,8%. На втором месте оказались Шведские демократы — 25%. Тройку лидеров замыкают Умеренные, набирая 14,9%.

Левые получают 7,5%, Центристы — 7,3%, Христианские демократы — 6,2%, Зеленые — 4,1%. Либералы пока не проходят 4-процентный барьер, набирая 3,1%.

Редакция ИА REGNUM обращает внимание, что на момент публикации данной новости обработан лишь 1% голосов. Таким образом, окончательные результаты могут сильно измениться под утро 12 сентября.

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