Вашингтон, 11 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принял официальное приглашение принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает 11 сентября пресс-служба Белого дома.

Joebiden.com Джо Байден

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«Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Его будет сопровождать первая леди», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, узнав о кончине британского монарха, Байден распорядился приспустить государственные флаги США.