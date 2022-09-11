Стокгольм, 11 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Согласно данным двух экзитполов (от телеканала SVT и телеканала TV4) c избирательных участков по всей Швеции похоже, что Шведские демократы станут второй по величине партией в парламенте страны. Какие последствия это будет иметь для лидера оппозиции Ульфа Кристерссона в эфире телеканала SVT 11 сентября рассказал политический журналист Матс Кнутсон.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Если все так и будет и именно эти цифры станут результатом выборов, это станет катастрофическим результатом для Ульфа Кристерссона», — заявила в студии коллега Кнутсона, политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Тут же Кнутсон заметил, что не верит, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон сможет остаться на своем посту.

При этом он добавил: «Все еще далеко не решено, мы можем получить результат выборов, который значительно отклоняется от [экзитполов]»